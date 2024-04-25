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Российская BetBoom Team и ещё две команды первыми прошли на Esports World Cup по Dota 2

Российская BetBoom Team и ещё две команды первыми прошли на Esports World Cup по Dota 2
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Российская BetBoom Team, а также Xtreme Gaming из Китая и ближневосточная Team Falcons стали первыми командами, гарантировавшими себе слоты на международном турнире Esports World Cup 2024 по Dota 2, призовой фонд которого составит $ 5 млн.

По правилам ESL Pro Tour восемь коллективов, которым удалось набрать наибольшее количество EPT-очков на соревнованиях в течение сезона, получат прямое приглашение на главный турнир года по Dota 2 — Esports World Cup 2024.

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BetBoom Team, Xtreme Gaming и Team Falcons, отобравшись в плей-офф ESL One Birmingham 2024, набрали минимальное количество очков, необходимое для гарантированной путёвки на чемпионат в Эр-Рияде. Так, даже несмотря на предстоящий турнир DreamLeague Season 23, где команды также смогут заработать EPT-очки, эти три ростера уже точно войдут в топ-8 рейтинга.

Топ-8 EPT-рейтинга на данный момент

Топ-8 EPT-рейтинга на данный момент

Фото: Liquipedia

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