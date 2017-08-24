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Вадим «V4D1M» Панчук: Ю «gas» Динг был инициатором моего приглашения в LGD

24 августа 2017, четверг. 14:30 Киберспорт

Российский киберспортсмен Вадим «V4D1M» Панчук рассказал порталу CyberSports.ru о своём пребывании в китайской команде LGD Gaming по CS:GO.

«Я был снайпером в команде. На азиатской сцене мало снайперов. Скорее всего, поэтому меня и взяли. Но не стоит также забывать, что я всего лишь на испытательном сроке. Не знаю, как дело пойдёт дальше. Менеджмент делает всё, чтобы игроки думали только об игре. Пока что всё, что касается наших тренировок, меня полностью устраивает.

Я пишу на четвёртый день своего проживания в стенах этой организации. Конечно, я со всеми познакомился. Сложно сказать о них что-то как о людях из-за языкового барьера. Но пока мы ничего не проиграли, всё в порядке, а там посмотрим.

С первого же дня меня удивило, что все игроки команды активно учат названия точек и все коллы на английском в паузах между тренировочными играми.

Как правило, я обсуждаю игровые моменты с одним из игроков LGD — Ю «gas» Дингом, так как он говорит по-английски лучше всех, а он уже рассказывает остальным. Кстати, этот парень и был инициатором моего приглашения в команду. Всё, что я могу сказать о языковом барьере, — он есть, и нам нужно построить коммуникацию на английском», — объяснил Панчук.

Российский игрок перешёл в состав LGD Gaming 6 августа 2017 года. Сейчас киберспортсмен находится на испытательном сроке.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
24 августа 2017, четверг
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