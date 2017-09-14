EG и DC сыграют в закрытых квалификациях DreamLeague Season 8 по Dota 2

Организаторы турнира DreamLeague Season 8 по Dota 2 объявили список команд, приглашенных в закрытый этап квалификаций в Северной и Южной Америке. В североамериканском регионе в него вошли Evil Geniuses, The Dire и Digital Chaos. В Южной Америке «инвайты» получили Infamous, Digital Chaos SA и SG e-Sports.

В закрытом отборочном туре примут участие по 4 коллектива в каждом из регионов: 3 приглашенных и по одной команде из открытых квалификаций. На LAN-турнир попадут победители каждого из отборов.

DreamLeague Season 8 пройдет с 1 по 4 декабря этого года. В соревнованиях примут участие 8 команд, призовой фонд турнира составит $ 1 млн. Чемпионат будет носить статус мэйджора.