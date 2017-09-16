Тренеры команд по Dota 2 смогут участвовать в драфте на LAN-финалах турниров

Компания Valve анонсировала изменения для нового турнирного сезона. Теперь на LAN-финалах тренеры смогут участвовать в драфтах. Об этом разработчики сообщили в блоге на сайте игры.



Во время стадии пиков и банов наставники смогут находиться в кабинках команд для обсуждения стратегий. По окончании драфта они должны будут покинуть игровые позиции.



Массово тренеры в Dota 2 стали появляться у команд в 2014 году. Преимущественно эту роль занимали бывшие профессиональные игроки или киберспорстмены, которые не смогли найти себе команду в текущем сезоне. На The International 7 только 3 коллектива не пользовались услугами тренеров.

