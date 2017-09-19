Йоханн «ManiiKa» Симон стал игроком ФК «ПСЖ» по FIFA

ФК «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с игроком в FIFA Йоханном «ManiiKa» Симоном. Об этом сообщается в официальном «твиттере» футбольного клуба.

«Я исполнил одно из моих самых заветных желаний, подписав контракт с ФК «ПСЖ». Я надеюсь, что исполню ещё одно, став чемпионом мира по FIFA в составе этой организации. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы «Пари Сен-Жермен» достиг успеха в предстоящем сезоне», — прокомментировал новость Йоханн.



Среди достижений игрока победа в Orange e-Ligue 1 Cup и третье место в FUT Championship Series. Также он принимал участие в FIWC в 2016 и 2017 годах.