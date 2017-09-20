Олег Шатов: в Counter-Strike играет полсостава сборной России по футболу

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов в интервью программе Zenit Family рассказал о своём пристрастии к Counter-Strike и о популярности этой игры среди российских футболистов. Анонс свежего выпуска появился на официальной странице ФК «Зенит» в «Инстаграме».

«В свободное время, когда дети ложатся спать и появляется лишний часок, я могу провести его за компьютером. Не трачу на это особо много времени и не фанатею от этого. В Counter-Strike я достаточно неплох», – сказал футболист.

«Я знаю очень много футболистов, которые, может, об этом не говорят, но они играют все. В нашей российской Премьер-Лиге с закрытыми глазами перечислишь полсостава сборной России, – заметил Шатов. – Интересная игра, в которую ты играешь 5 на 5 в одной команде. Ты можешь собрать команду из своих друзей, позвать, к примеру, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и вместе дружно провести время».

Программа Zenit Family выходит на клубном канале «Зенит-ТВ». В ней ведущая Екатерина Смольникова общается с известными футболистами в кругу семьи.