Team Spirit Academy получила приглашение на AOC CS:GO CUP

Российская команда Team Spirit Academy по Counter-Strike: Global Offensive получила прямое приглашение на турнир AOC CS:GO CUP, организованный компанией Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС. Основной этап соревнований состоится 16-22 октября 2017 года.

Team Spirit Academy стала четвёртым приглашённым на чемпионат коллективом, до этого инвайты получили PRO100, GoodJob и Nemiga Gaming. Ещё двух участников основной стадии AOC CS:GO CUP организаторы назовут позднее. В плей-офф эти команды встретятся с победителями 10 открытых квалификаций. На данный момент отборочные прошли Nova, Team16, DreamEaters и Lin4evateli. Для участия в турнире командам необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте gsl.tv. Заявки принимаются до 14 октября 2017 года.

Общий призовой фонд AOC CS:GO CUP составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Трансляция матчей будет вестись в прямом эфире телеканала Game Show и на странице канала в Twitch.

Российская команда Team Spirit Academy – молодёжный состав Team Spirit по CS:GO. Ростер был подписан в мае 2017 года, ранее игроки выступали под тегом Team1337.