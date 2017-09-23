К Heroes of the Storm вышло новое обновление

К Heroes of the Storm вышло обновление. Оно затронуло таких персонажей, как Кассия, Хроми, Кел'Тузад, Мясник, Тралл, Светик, Лейтенант Моралес, Стуков, Тиранда, Чэнь, Дехака и Леорик. Кроме того, разработчики исправили различные ошибки в игре.
Кассия
Характеристики
Урон от автоатак увеличен с 125 до 130 ед.
Способности
Слепящий свет (клавиша W)
Пассивный бонус к урону по ослепленным целям увеличен с 15% до 20%.
Таланты
1-й уровень
Гром и молния (клавиша Q)
Прибавка к урону при выполнении первой задачи увеличена с 75 до 100 ед.
Истинное зрение (клавиша W)
Талант удален.
Гимн серафима (клавиша W)
Талант перемещен с 13-го уровня.
Теперь за каждую автоатаку, поражающую ослепленных героев, время восстановления уменьшается не на 3 сек., а на 2 сек.
Хроми
Способности
Песчаный вихрь (клавиша Q)
Теперь «Песчаный вихрь» начинает создавать копии Хроми после того, как игрок поразит героев противника данной способностью не 80, а 60 раз.
Таланты
Своевременный сюрприз (клавиша E)
Теперь талант увеличивает дальность действия способности «Темпоральная ловушка» на 33%.
Кел'Тузад
Способности
Кольцо льда (клавиша W)
Затраты маны на применение способности увеличены с 45 до 50 ед.
Цепи Кел'Тузада (клавиша E)
Затраты маны на применение способности увеличены с 45 до 50 ед.
Ледяной взрыв (клавиша R)
Время восстановления сокращено с 100 сек. до 80 сек.
Прорыв тьмы (клавиша R)
Наносимый урон уменьшен с 440 до 400 ед.
Время восстановления увеличено с 15 сек. до 20 сек.
Затраты маны на применение способности увеличены с 50 до 60 ед.
Таланты
4-й уровень
Филактерия Кел'Тузада (активный эффект)
Для выполнения задачи этого таланта теперь требуется собрать не 10, а 12 сфер регенерации.
7-й уровень
Ускоренный распад (клавиша Q)
Прибавка к урону увеличена с 20% до 25%.
Ледяной шип (активный эффект)
Наносимый урон уменьшен с 220 до 60 ед.
Задержка перед возникновением шипа увеличена с 0,5 сек. до 1 сек.
13-й уровень
Ледяные цепи (клавиша E)
Время действия замедления уменьшено с 1,25 сек. до 1 сек.
Эффективность замедления уменьшена с 70% до 60%.
16-й уровень
Ненасытная стужа (клавиша W)
Дополнительный урон уменьшен с 60 до 55 ед.
Мясник
Характеристики
Урон от автоатак увеличен с 125 до 130 ед.
Прибавка к запасу здоровья за каждый уровень увеличена с 4% до 4,5%.
Прибавка к регенерации здоровья за каждый уровень увеличена с 4% до 4,5%.
Тралл
Характеристики
Базовый максимальный показатель здоровья увеличен с 1787 до 1876 ед.
Показатель восстановления здоровья увеличен с 3,7 до 3,9 ед. в сек.
Светик
Способности
Освежающий туман (умение)
Радиус ауры исцеления увеличен с 6 м до 7 м.
Исцеляющий скачок (клавиша R)
Время восстановления сокращено с 10 сек. до 9 сек.
Таланты
1-й уровень
Чудная вспышка (клавиша Q)
Принцип действия изменен.
Увеличивает дальность действия способности «Чародейская вспышка» на 50%.
Теперь при поражении героя противника, оказавшегося в центре «Чародейской вспышки», время восстановления способности уменьшается на 1 сек.
Гипер-сдвиг (клавиша Z)
Теперь за каждого исцеленного героя время восстановления сокращается не на 2 сек., а на 3 сек.
Широкий поток (умение)
Талант удален.
4-й уровень
Чародейский обстрел (клавиша Q)
Талант удален.
Ку-ку! (клавиша Z)
Радиус области обнаружения уменьшен с 20 м до 15 м.
Дополнительный эффект:
Теперь на цель «Фазового сдвига» накладывается «Волшебная пыльца».
7-й уровень
Фазовый щит (клавиша Z)
Дополнительный эффект:
Теперь на Светик и ее цель накладывается щит.
Лейтенант Моралес
Характеристики
Базовый максимальный показатель здоровья увеличен с 1528 до 1605 ед.
Базовая скорость восстановления здоровья увеличена с 3,18 до 3,34 ед.
Способности
Исцеляющий луч (клавиша Q)
Задержка до начала восполнения энергии после применения способности уменьшена с 3 сек. до 2 сек.
Перенаправлять «Исцеляющий луч» на ту же цель, на которую он уже воздействует, больше нельзя.
Таланты
1-й уровень
Обратное питание (пассивный эффект)
Теперь увеличивает дальность автоатак на 1,1 м и восполняет запас энергии лишь в том случае, если автоатаки наносят урон героям противника.
Стуков
Таланты
1-й уровень
Метатель шипов (пассивный эффект)
Урон от автоатак уменьшается не на 50%, а на 30%.
Тиранда
Таланты
7-й уровень
Ярость охотницы (клавиша D)
Дополнительный эффект:
Теперь талант увеличивает дальность действия «Метки охотницы» на 50%.
13-й уровень
Усиление (клавиша W)
Время восстановления способностей теперь уменьшается не на 4 сек., а на 2 сек.
Чэнь
Таланты
1-й уровень
Заземляющий отвар (клавиша D)
Талант удален.
7-й уровень
Очищающий отвар (клавиша D)
Время восстановления сокращено с 45 сек. до 15 сек.
Дополнительный эффект:
Теперь во время поддержания способности «Укрепляющий отвар» показатель энергетической брони Чэня увеличивается на 30 ед.
Дехака
Характеристики
Урон от автоатак уменьшен с 105 до 100 ед.
Способности
Темный рой (клавиша W)
Урон за такт уменьшен с 50 до 47 ед.
Гаррош
Способности
Землелом (клавиша Q)
Затраты маны на применение способности увеличены с 30 до 35 ед.
Живой снаряд (клавиша E)
Затраты маны на применение способности увеличены с 60 до 70 ед.
Истребление (клавиша R)
Затраты маны на применение способности уменьшены с 30 до 25 ед.
Таланты
1-й уровень
Силовой прием (активный талант)
Время восстановления уменьшено с 20 сек. до 16 сек.
7-й уровень
В гущу боя (активный эффект)
Время восстановления увеличено с 30 сек. до 40 сек.
Леорик
Способности
Погребение (клавиша R)
Время восстановления сокращено с 75 сек. до 60 сек.
Более подробно прочитать об изменениях патча можно здесь.