К Heroes of the Storm вышло новое обновление

К Heroes of the Storm вышло обновление. Оно затронуло таких персонажей, как Кассия, Хроми, Кел'Тузад, Мясник, Тралл, Светик, Лейтенант Моралес, Стуков, Тиранда, Чэнь, Дехака и Леорик. Кроме того, разработчики исправили различные ошибки в игре.

Кассия



Характеристики



Урон от автоатак увеличен с 125 до 130 ед.

Способности



Слепящий свет (клавиша W)

Пассивный бонус к урону по ослепленным целям увеличен с 15% до 20%.

Таланты



1-й уровень

Гром и молния (клавиша Q)

Прибавка к урону при выполнении первой задачи увеличена с 75 до 100 ед.

Истинное зрение (клавиша W)

Талант удален.

Гимн серафима (клавиша W)

Талант перемещен с 13-го уровня.

Теперь за каждую автоатаку, поражающую ослепленных героев, время восстановления уменьшается не на 3 сек., а на 2 сек.

Хроми



Способности



Песчаный вихрь (клавиша Q)

Теперь «Песчаный вихрь» начинает создавать копии Хроми после того, как игрок поразит героев противника данной способностью не 80, а 60 раз.

Таланты

Своевременный сюрприз (клавиша E)

Теперь талант увеличивает дальность действия способности «Темпоральная ловушка» на 33%.

Кел'Тузад



Способности



Кольцо льда (клавиша W)

Затраты маны на применение способности увеличены с 45 до 50 ед.

Цепи Кел'Тузада (клавиша E)

Затраты маны на применение способности увеличены с 45 до 50 ед.

Ледяной взрыв (клавиша R)

Время восстановления сокращено с 100 сек. до 80 сек.

Прорыв тьмы (клавиша R)

Наносимый урон уменьшен с 440 до 400 ед.

Время восстановления увеличено с 15 сек. до 20 сек.

Затраты маны на применение способности увеличены с 50 до 60 ед.

Таланты



4-й уровень

Филактерия Кел'Тузада (активный эффект)

Для выполнения задачи этого таланта теперь требуется собрать не 10, а 12 сфер регенерации.

7-й уровень

Ускоренный распад (клавиша Q)

Прибавка к урону увеличена с 20% до 25%.

Ледяной шип (активный эффект)

Наносимый урон уменьшен с 220 до 60 ед.

Задержка перед возникновением шипа увеличена с 0,5 сек. до 1 сек.

13-й уровень

Ледяные цепи (клавиша E)

Время действия замедления уменьшено с 1,25 сек. до 1 сек.

Эффективность замедления уменьшена с 70% до 60%.

16-й уровень

Ненасытная стужа (клавиша W)

Дополнительный урон уменьшен с 60 до 55 ед.

Мясник



Характеристики



Урон от автоатак увеличен с 125 до 130 ед.

Прибавка к запасу здоровья за каждый уровень увеличена с 4% до 4,5%.

Прибавка к регенерации здоровья за каждый уровень увеличена с 4% до 4,5%.



Тралл



Характеристики

Базовый максимальный показатель здоровья увеличен с 1787 до 1876 ед.

Показатель восстановления здоровья увеличен с 3,7 до 3,9 ед. в сек.

Светик



Способности

Освежающий туман (умение)

Радиус ауры исцеления увеличен с 6 м до 7 м.

Исцеляющий скачок (клавиша R)

Время восстановления сокращено с 10 сек. до 9 сек.

Таланты

1-й уровень

Чудная вспышка (клавиша Q)

Принцип действия изменен.

Увеличивает дальность действия способности «Чародейская вспышка» на 50%.

Теперь при поражении героя противника, оказавшегося в центре «Чародейской вспышки», время восстановления способности уменьшается на 1 сек.

Гипер-сдвиг (клавиша Z)

Теперь за каждого исцеленного героя время восстановления сокращается не на 2 сек., а на 3 сек.

Широкий поток (умение)

Талант удален.

4-й уровень

Чародейский обстрел (клавиша Q)

Талант удален.

Ку-ку! (клавиша Z)

Радиус области обнаружения уменьшен с 20 м до 15 м.

Дополнительный эффект:

Теперь на цель «Фазового сдвига» накладывается «Волшебная пыльца».

7-й уровень

Фазовый щит (клавиша Z)

Дополнительный эффект:

Теперь на Светик и ее цель накладывается щит.

Лейтенант Моралес

Характеристики

Базовый максимальный показатель здоровья увеличен с 1528 до 1605 ед.

Базовая скорость восстановления здоровья увеличена с 3,18 до 3,34 ед.

Способности

Исцеляющий луч (клавиша Q)

Задержка до начала восполнения энергии после применения способности уменьшена с 3 сек. до 2 сек.

Перенаправлять «Исцеляющий луч» на ту же цель, на которую он уже воздействует, больше нельзя.

Таланты



1-й уровень

Обратное питание (пассивный эффект)

Теперь увеличивает дальность автоатак на 1,1 м и восполняет запас энергии лишь в том случае, если автоатаки наносят урон героям противника.



Стуков



Таланты

1-й уровень

Метатель шипов (пассивный эффект)

Урон от автоатак уменьшается не на 50%, а на 30%.

Тиранда



Таланты



7-й уровень

Ярость охотницы (клавиша D)

Дополнительный эффект:

Теперь талант увеличивает дальность действия «Метки охотницы» на 50%.

13-й уровень

Усиление (клавиша W)

Время восстановления способностей теперь уменьшается не на 4 сек., а на 2 сек.

Чэнь



Таланты

1-й уровень

Заземляющий отвар (клавиша D)

Талант удален.

7-й уровень

Очищающий отвар (клавиша D)

Время восстановления сокращено с 45 сек. до 15 сек.

Дополнительный эффект:

Теперь во время поддержания способности «Укрепляющий отвар» показатель энергетической брони Чэня увеличивается на 30 ед.

Дехака



Характеристики

Урон от автоатак уменьшен с 105 до 100 ед.

Способности



Темный рой (клавиша W)

Урон за такт уменьшен с 50 до 47 ед.

Гаррош



Способности

Землелом (клавиша Q)

Затраты маны на применение способности увеличены с 30 до 35 ед.

Живой снаряд (клавиша E)

Затраты маны на применение способности увеличены с 60 до 70 ед.

Истребление (клавиша R)

Затраты маны на применение способности уменьшены с 30 до 25 ед.

Таланты



1-й уровень

Силовой прием (активный талант)

Время восстановления уменьшено с 20 сек. до 16 сек.

7-й уровень

В гущу боя (активный эффект)

Время восстановления увеличено с 30 сек. до 40 сек.



Леорик



Способности



Погребение (клавиша R)

Время восстановления сокращено с 75 сек. до 60 сек.

Более подробно прочитать об изменениях патча можно здесь.