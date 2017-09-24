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Алексей Genes1s Романов: вина такого выступления Gambit лежит на всём регионе

24 сентября 2017, воскресенье. 14:27 Киберспорт

Ведущий Riot Games Алексей Genes1s Романов объяснил причины поражения Gambit Esports на чемпионате мира по League of Legends.

«Вина такого выступления Gambit лежит на всем регионе, так что хейтить одну команду уже точно не стоит. Могли ли игроки GMB и тренеры сделать больше? Конечно, потому что всегда можно сделать больше.

Но подобное выступление можно было предсказать в течение всего года, так как регион застомпила команда, играющая вместе три месяца, пусть и собранная из звёзд. Да, Lyon Gaming тоже не видят конкуренции у себя уже не первый год, но и играют они вместе очень долго.

Если Gambit не разбегутся — я на это очень надеюсь, но верится в это с трудом — то следующий год может быть значительно лучше во всех возможных смыслах.

М19 не были бы лучше, Virtus.pro не были бы лучше, потому что они проиграли в рамках LCL. И всё. Суммарного опыта у GMB больше, чем у кого-либо, но League of Legends это командная игра, и не зря Alliance и KT Rolster проваливались.

Не надо хейтить ребят, но и пытаться утешить свои завышенные ожидания тоже не стоит. Все есть как есть — делаем выводы и работаем дальше, не каждый год же устраивать праздник и сенсационно проходить в 1/4», — написал Романов на странице во «ВКонтакте».

В группе А Gambit Esports проиграла в трёх играх подряд. Пятёрка из СНГ потеряла шансы на выход в плей-офф.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чемпионат мира по League of Legends League of Legends
Новости. Киберспорт
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