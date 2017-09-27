Антон COOLLERZ Синьгов: в игру надо добавить больше героев и карт

Игрок команды Natus Vincere по Quake Champions Антон COOLLERZ Синьгов заявил, что в соревновательном режиме игры необходимо добавить систему банов персонажей. Об этом он рассказал в интервью Киберспорт@Mail.Ru. По мнению игрока, в новом Quake не хватает также новых героев и карт.



«Сейчас для улучшения игры нужно добавить больше героев, это во-первых. Во-вторых, я вынашиваю идею предложить разработчикам сделать систему банов, как это есть в Dota 2. Чтобы перед пиками героев игроки могли вычеркнуть неудобных для себя персонажей или забанить сильных персонажей оппонента. Ну и, возможно, стоит добавить побольше новых карт.



Скорее всего, до DreamHack Winter 2017 будет какой-то апдейт, который её существенно изменит. Я надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы адаптироваться под новую мету. Пока что мы не знаем о предстоящих изменениях, поэтому сложно сказать точно, какими героями я буду играть и что буду делать. С последнего Quakecon я добавил в свой пик Anarki. До него я пробовал играть или на Ranger, или на Galena, точно не помню. Anarki, на мой взгляд, более эффективен для моего стиля», — сообщил Синьгов.



DreamHack 2017: Duel по Quake Champions пройдёт с 1 по 3 декабря в Йёнчёпинге (Швеция). В соревнованиях примут участие 24 игрока, которые сразятся за призовой фонд в размере $ 150 тыс.