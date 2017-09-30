mousesports покинула квалификацию Dota PIT League. В первом раунде нижней сетки греческая пятерка уступила HellRaisers со счетом 0:2. Ранее команда с таким же счетом проиграла MidOrFeed в верхней сетке.

В следующем матче HellRaisers встретится с MidOrFeed. Победитель встречи выйдет в гранд-финал, где сыграет с OG.

На LAN-финал Dota Pit League пройдёт только одна команда от Европы. Она присоединится к победителям пяти квалификаций в других регионах и приглашённым Team Liquid и Newbee. Заключительная стадия соревнований пройдёт в начале ноября в Хорватии.