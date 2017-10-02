В Москве пройдёт киберспортивное реалити-шоу с призовым фондом в 1 млн рублей

Электронный дискаунтер «Ситилинк» совместно с компанией Intel и комментаторской студией RuHub объявили о запуске киберспортивного реалити-шоу по Dota 2. Оно называется «Академия киберспорта СИТИЛИНК».



Набор участников пройдёт через открытые квалификации. Отборочные пройдут 7 и 8 октября.



По результатам квалификаций определятся восемь финалистов. Из оставшейся восьмерки эксперты выберут четыре команды. Они разыграют между собой 1 млн рублей.



Каждая из команд получит одного из четырёх тренеров студии RuHub. В проекте участвуют Дмитрий LightOfHeaven Куприянов, Виталий V1lat Волочай, Ярослав NS Кузнецов и Виктор GodHunt Волков.



Реалити-шоу будет состоять из девяти эпизодов. Серии будут выходить с конца октября до конца декабря. Финальный матч пройдёт 21 декабря в Москве на Yota Arena. Игру также покажут в онлайне.