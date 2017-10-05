В игре Rocket League появятся новые автомобили из фильма «Форсаж 8»

Студия Psyonix анонсировала новое DLC для аркадного гоночного симулятора Rocket League с двумя машинами из кинофраншизы «Форсаж». Автомобили Dodge Charger R/T и Nissan Skyline GT-R R34 станут доступны на PC, PlayStation 4 и Xbox One уже 11 октября. Позднее дополнение выйдет для версии игры на Nintendo Switch.

В начале года, за несколько дней до российской премьеры фильма «Форсаж 8», разработчики Rocket League уже добавляли в игру машину из кинокартины – Dodge Ice Charger. В конце сентября о выходе комплекта эксклюзивных авто из ленты «Форсаж» заявили также создатели другой гоночной игры Forza Motorsport 7.

Релиз аркадного гоночного симулятора Rocket League состоялся в июле 2015 года. Для поддержания интереса со стороны геймеров студия Psyonix выпускает платные и бесплатные дополнения, вводит в игру новые режимы, активно развивает киберспортивное направление.