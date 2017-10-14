Team WE и Misfits вышли в плей-офф чемпионата мира по LoL

Команды Misfits и Team WE вышли в плей-офф чемпионата мира по League of Legends. Team SoloMid и Flash Wolves покинули турнир по результатам заключительного дня группы D.



Ранее в четвертьфиналы пробились Longzhu Gaming, Fnatic, Royal Never Give Up и Samsung Galaxy.



Последний день групповой стадии пройдёт 15 октября. По итогам матчей определятся последние два участника следующего этапа соревнований. В настоящее время лидерами группы являются SK Telecom T1 и Cloud9.



Четвертьфинальные матчи запланированы на 19 октября. Игры пройдут в спортивном комплексе Гуаньчжоу.