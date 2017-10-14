Natus Vincere не смогла выйти в плей-офф Starladder i-League Invitational

Natus Vincere уступила Team Secret в матче на вылет на Starladder i-League Invitational. Украинская команда заняла итоговое 5-6-е место на турнире.



Team Secret вышла в плей-офф чемпионата. В полуфинале основной стадии состав Клемента Puppey Иванова встретится с Team Liquid. Во втором матче этой стадии сыграют Mineski и compLexity Gaming. Заключительные матчи чемпионата пройдут 15 октября.



Natus Vincere в стартовом матче группового этапа обыграла Team Secret со счетом 2:1. Затем команда уступила compLexity Gaming и упала в нижнюю сетку.



Starladder i-League Invitational — первый майнор профессионального сезона в Dota 2. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков, которые разделят 4 лучших состава.