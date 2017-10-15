SKT T1 и Cloud9 вышла в плей-офф чемпионата мира по LoL

Команды SK Telecom T1 и Cloud9 вышли в плей-офф чемпионата мира по League of Legends. Edward Gaming и ahq e-Sports Club покинули турнир по результатам заключительного дня группы A.



Ранее в четвертьфиналы пробились Longzhu Gaming, Fnatic, Royal Never Give Up, Samsung Galaxy, Team WE и Misfits.



Четвертьфинальные матчи начнутся 19 октября. Игры пройдут в спортивном комплексе Гуаньчжоу.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.