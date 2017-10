Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по League of Legends. Матчи стартуют 19 октября в спортивном комплексе Гуаньчжоу.

Royal Never Give up сыграет с Fnatic, а SK Telecom T1 выступит против Misfits. Во второй части сетки Team WE встретится с Cloud9, а Longzhu Gaming с Samsung Galaxy.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.