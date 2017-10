Алан Уокер и The Crystal Method выступят на концерте перед финалом ЧМ по LoL

Riot Games проведёт музыкальный концерт накануне финала чемпионата мира по League of Legends. На сцене выступят диджей Алан Уокер (Alan Walker), The Crystal Method, Mako, Pentakill, The Hollywood Chamber Orchestra и многие другие.

В списке исполнителей есть также и звёзды китайской сцены: рэпер PG ONE, пианист Ли Юньди и DJ Xu Meng Yuan.

Концерт пройдёт в Пекинском национальном плавательном комплексе 3 ноября и начнётся в 14:30 по московскому времени. Посмотреть выступление можно будет в прямом эфире на сайте Lolesports или на странице в «Фейсбук».

Концерт продлится полтора часа. За это время музыканты исполнят произведения из музыкального сопровождения к League of Legends (Get Jinxed, хиты Pentakill, DJ Sona, Warsongs, Star Guardian, The Curse Of The Sad Mummy), попурри из музыкальных тем чемпионата мира и персонажей игры.