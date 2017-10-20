SK Telecom T1 сыграет в полуфинале чемпионата мира по League of Legends

SK Telecom T1 вышла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends. Корейская пятерка переиграла европейскую команду Misfits со счётом 3:2.

В полуфинале SKT встретятся с победителем пары Fnatic — Royal Never Give Up. Четвертьфинал состоится 21 октября и начнётся в 11:00 по московскому времени.

Ранее Samsung Galaxy разгромила Longzhu Gaming. Их соперник по полуфиналу определится 22 октября: Cloud9 сойдётся с Team WE.

Призовой фонд чемпионата мира по LoL составляет $ 4 млн. Часть призового фонда собирается за счёт продаж внутриигровых предметов, привязанных к турниру. Другую половину направят на благотворительность.