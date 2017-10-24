Бывший состав White Dragons присоединился к Sacred

Бывший состав White Dragons по Dota 2 присоединился к Sacred. Информация об этом появилась на странице организации в «Фейсбуке».

Состав команды:

Алекс Masoku Давила

Леонардо LeoStyle- Сифуэнтос

Бенджамин Benjaz Ланао

Ренато Kingteka Гарсиа

Фарих Matthew Пуэнте.

«Этот состав будет представлять нас в сезоне-2017/18, и его главная цель — выступить на следующем The International. Организация основана по инициативе самих игроков, которые выразили желание развиваться профессионально в новой команде», — говорится в заявлении команды.

В начале нового киберспортивного сезона LeoStyle- Matthew и Kingteka выступали за Digital Chaos.SA, в составе которой прошли на LAN-финал PGL Open Bucharest 2017. В октябре 2017 года перуанцы лишились поддержки организации и стали выступать за White Dragons. К ним присоединились Алекс Masoku Давила и Бенджамин Benjaz Ланао. Состав занял 2-е место на южноамериканской квалификации AMD SAPPHIRE Dota PIT League.