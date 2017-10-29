Team Liquid стала последним участником плей-офф ESL One Hamburg 2017 по Dota 2. В решающем матче групповой стадии команда обыграла Keen Gaming со счетом 2:0.

Keen Gaming заняла итоговое 5-6-е место. За свое выступление команда заработала $ 40 тыс.

Игры в плей-офф стартуют 29 октября в 13:00 по московскому времени. В первом матче сыграют Team Secret и Team Liquid. В 16:30 по московскому времени пройдет матч между Virtus.pro и Newbee.

ESL One Hamburg — первый мэйджор профессионального сезона в Dota 2. Его участники разделят 1500 квалификационных очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

