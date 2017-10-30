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Valve представила основные изменения карты и механик в патче 7.07

30 октября 2017, понедельник. 21:23 Киберспорт

Компания Valve представила основные изменения, которые вступят в силу в патче 7.07. Они коснулись карты, механик, линий и игровых модов.

В режиме All Pick изменили порядок драфта. Теперь команды выбирают героев по системе A-BB-AA-BB-AA-B. Каждый день в игре будет выделено по 10 персонажей, пик которых позволит получить бесплатное Mango. Случайный выбор героя теперь не даёт бонусного золота, а предоставляет дополнительную Iron Branch. Выданные предметы нельзя продать. Кроме того, игроки больше не смогут перевыбрать случайного персонажа. Все игроки будут начинать игру со свитком телепорта.

В Captain's Draft добавили дополнительный бан. Теперь в первой фазе капитаны смогут запретить трех героев. В бан уйдут по шесть персонажей от каждой команды.

В средней линии больше не будет появляться дополнительный крип. Кроме того, увеличены награды по опыту и золоту за убийство крипов на линии, а убийство их нейтралами теперь рассчитывается так же, как и убийство вражеским героем.

Святилища удалили с базы. Разработчики также убрали способность восстанавливаться тир-4 вышкам. При этом регенерация здоровья трона увеличена с 3 до 8. Всем строениям на карте был увеличен показатель брони.

Изменения коснулись и Рошана. Теперь он имеет больше брони, а после третьего убийства из него будет выпадать Refresher orb. Рошан в новом патче будет усиливаться каждую минуту, а не раз в 4 минуты, как раньше. Бонусы останутся теми же, просто показатели будут подниматься плавнее.

Также из игры были удалены уникальные модификаторы атаки. Теперь Lifesteal, Arcane Orb и Mana Break сочетаются с другими модификаторами.

Последние генеральные изменения коснулись карты. В разных частях были удалены и добавлены новые точки для вардов. На сложных линиях разработчики поменяли местами святилища и руны.

Патч 7.07 вступит в силу 1 ноября. На следующий день на нём стартует турнир DotaPit Laegue. Обновление уже добавили на тестовый сервер игры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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