Valve представила основные изменения карты и механик в патче 7.07

Компания Valve представила основные изменения, которые вступят в силу в патче 7.07. Они коснулись карты, механик, линий и игровых модов.



В режиме All Pick изменили порядок драфта. Теперь команды выбирают героев по системе A-BB-AA-BB-AA-B. Каждый день в игре будет выделено по 10 персонажей, пик которых позволит получить бесплатное Mango. Случайный выбор героя теперь не даёт бонусного золота, а предоставляет дополнительную Iron Branch. Выданные предметы нельзя продать. Кроме того, игроки больше не смогут перевыбрать случайного персонажа. Все игроки будут начинать игру со свитком телепорта.



В Captain's Draft добавили дополнительный бан. Теперь в первой фазе капитаны смогут запретить трех героев. В бан уйдут по шесть персонажей от каждой команды.



В средней линии больше не будет появляться дополнительный крип. Кроме того, увеличены награды по опыту и золоту за убийство крипов на линии, а убийство их нейтралами теперь рассчитывается так же, как и убийство вражеским героем.



Святилища удалили с базы. Разработчики также убрали способность восстанавливаться тир-4 вышкам. При этом регенерация здоровья трона увеличена с 3 до 8. Всем строениям на карте был увеличен показатель брони.



Изменения коснулись и Рошана. Теперь он имеет больше брони, а после третьего убийства из него будет выпадать Refresher orb. Рошан в новом патче будет усиливаться каждую минуту, а не раз в 4 минуты, как раньше. Бонусы останутся теми же, просто показатели будут подниматься плавнее.



Также из игры были удалены уникальные модификаторы атаки. Теперь Lifesteal, Arcane Orb и Mana Break сочетаются с другими модификаторами.



Последние генеральные изменения коснулись карты. В разных частях были удалены и добавлены новые точки для вардов. На сложных линиях разработчики поменяли местами святилища и руны.



Патч 7.07 вступит в силу 1 ноября. На следующий день на нём стартует турнир DotaPit Laegue. Обновление уже добавили на тестовый сервер игры.