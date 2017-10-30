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В Dota 2 появятся ранговые сезоны с выходом обновления 7.07

30 октября 2017, понедельник. 21:51 Киберспорт

Компания Valve изменит рейтинговую систему Dota 2. Обновление 7.07 добавит в игру ранговые сезоны. Длительность каждого из них составит шесть месяцев.

На старте сезона пользователи должны пройти калибровку. Уровень подбора игроков будет основываться на предыдущих результатах. Первый сезон начнется через две недели после выхода патча.

Семь медалей за каждый ранг.

Семь медалей за каждый ранг.

Весь прогресс пользователя в рейтинговых матчах будет отображаться с помощью медалей. Будет 7 рангов. Каждый из них поделён на пять дивизионов. Медали за сезоны, как и прошлое значение MMR, будут отображаться в профиле. Помимо этого, участники матча смогут увидеть рейтинг напарников по команде до старта игры.

Обновление 7.07 появится в Dota 2 1 ноября. Сейчас оно доступно на тестовом сервере игры.

Valve представила основные изменения карты и механик в патче 7.07

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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