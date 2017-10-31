РФКС продолжает приём заявок на участие в чемпионате России по FIFA18

Федерация компьютерного спорта России продолжает принимать заявки на чемпионат России по FIFA18. Турнир станет первым совместным проектом Федерации компьютерного спорта России и Российского футбольного союза.



Принять участие в чемпионате может любой гражданин России старше 14 лет, пройдя через онлайн-отборочные или Гран-при. Один из таких турниров состоится 4 ноября в Москве на «РЖД Арене». Он приурочен к встрече ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА, которая пройдет на следующий день. Участники соревнований получат бесплатные билеты на футбольный матч. Подать заявку на участие в Гран-при можно здесь.



Следующие онлайн-отборочные организуют 12 ноября, начало в 11:00 по московскому времени. Количество участников неограничено.



Гранд-финал состоится в конце декабря 2017 года. Победитель получит официальный титул чемпиона России и право представлять страну на международных соревнованиях.



Призовой фонд чемпионата — 1 млн рублей. Турнир будет проводиться на платформе PlayStation 4.