В Heroes of the Storm появятся Хандзо и Алекстраза

Стали известны два новых персонажа, которые появятся в Heroes of the Storm. Это Алекстраза из World of WarCraft и Хандзо из Overwatch.

Разработчики также анонсировали появление новых функций. В ближайших обновлениях в игру добавят голосовой чат, изменённую камеру обзора (она будет отдаляться дальше) и механику невидимости.

Переделке подвергнется и система подбора игроков. Напарники по команде и соперники будут подыскиваться по личному навыку, а не по проценту побед, как сейчас. Помимо этого, на игровых полях изменят лагеря наёмников. Башни лишат боезапаса. Вскоре они будут стрелять бесконечно, пока их не уничтожат.

Новые функции и исправления появятся в игре в 2018 году.

Heroes of the Storm — игра в жанре MOBA от компании Blizzard. Релиз состоялся 2 июня 2015 года.