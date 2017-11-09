Телекомпания OnGameNet построит арену для PUBG на 100 игроков

Корейский телевизионный канал OnGameNet в 2018 году запустит лигу по PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает издание The Esports Observer.

Для проведения турнира канал построит в Сеуле арену, которая будет вмещать 100 игроков. OGN не опубликовала подробностей о формате лиги, однако известно, что предсезонный турнир пройдёт в январе. Окончание сезона состоится в конце 2018 года.

OnGameNet — южнокорейская компания, основанная в 2000 году. Она специализируется на трансляции матчей и информации о видеоиграх.