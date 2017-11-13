McLaren представила директора по киберспорту. Информация об этом появилась на портале Inside Sim Racing.

Должность занял Бен Пейн. В прошлом он отвечал за маркетинг, заключал партнёрские соглашения и проводил мероприятия для Xbox в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Он также работал в таких компаниях, как SEGA, 2K Games и Future.

«Игры и киберспорт — два огромных рынка, которые, как мы считаем, — важные элементы новой маркетинговой стратегии McLaren. Рост и привлекательность рынка игр, а также его тесная связь с автоспортом и Формулой-1 делают его для нас перспективной областью для расширения», — заявил исполнительный директор McLaren Technology Group Зак Браун.

Пейн будет следить за ростом и развитием киберспортивной стратегии McLaren, включая все аспекты программы Worlds Fastest Gamers, которую команда создала для Formula 1 Esports Series. Кроме того он будет возглавлять разработку партнёрского комьюнити WFG, заниматься сотрудничеством с торговыми марками и СМИ.

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