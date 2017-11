Overwatch стала лучшей киберспортивной игрой на Golden Joystick Awards 2017

В Лондоне прошло вручение наград премии Golden Joystick Awards 2017. Церемония состоялась 17 ноября.



Звания «Лучшая киберспортивная игра» удостоился шутер Overwatch от Blizzard, награду «Лучшая киберспортивная команда» получила южнокорейская организация Lunatic-Hai, а «Лучшим игроком» стал канадский киберспортсмен в Overwatch Брейди Agilities Джирарди.



Награду «Игра года» получила The Legend of Zelda: Breath of the Wild от Nintendo. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.



Golden Joystick Awards — одна из старейших премий в игровой индустрии. Вручение наград проводится британской медиа-компанией EMAP с 1983 года.