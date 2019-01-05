Стример Cloud9: Ellie — это социальный эксперимент

Стример команды Cloud9 по Overwatch Бекка Aspen Рукавина заявила, что на самом деле Ellie не существует. По словам сотрудника C9, это был социальный эксперимент стримера по имени Punisher, который играл под её именем. Он хотел изучить, как сообщество отреагирует на появление девушки в Overwatch Contenders.

Киберспортивный и игровой журналист Род Бреслау заявил, что Ellie написала товарищам по команде, что она 17-летняя девочка и играла не одна под своей учётной записью. Также она сообщила, что игроки и менеджмент не знали об этом. В настоящее время Blizzard проводит встречу с составом и менеджментом организации.



Предполагаемая девушка по имени Ellie зарегистрировалась в составе команды Second Wind 21 декабря 2018 года. Поклонники шутера усомнились в правдивости личности девушки, так как в сервисе были скрыты её имя и фамилия. Также многие были удивлены низким уровнем аккаунта — 146. Пользователи предположили, что это может быть смурф какого-нибудь известного киберспортсмена. В итоге девушка покинула состав 4 января.



Тем не менее Тай Mini Ли из Legacy Esports заявила, что успела сыграть несколько матчей с Ellie. По её словам, девушка не заслужила подобного отношения сообщества. В свою очередь, глава Second Wind Джастин Хьюз высказал мнение, что киберспортивное сообщество еще не готово воспринимать игроков как киберспортсменов.