StarLadder проверит участников PUBG Contenders League на использование читов

Турнирный оператор StarLadder объявил о переносе квалификаций турнира PUBG Contenders League на одну неделю. Согласно заявлению организаторов в «ВКонтакте», причиной стала проверка участников соревнования на использование читов.



«Чтобы у спортивного департамента StarLadder было достаточно времени для проверки всех участников PEL Contenders, даты начала PEL Contenders Qualifiers будут перенесены на одну неделю. Считаем, вы, как и мы, всегда были за честную игру. Надеемся, вы отнесетесь к нашему решению с пониманием», — говорится в официальном заявлении StarLadder.



Всем участникам необходимо будет повторно подтвердить участие в соревнованиях. Регистрация завершится за два дня до старта отборочных.



Ранее несколько игроков из Pittsburgh Knights, Red Diamonds и Sans domicile Fixe получили баны. SDF подтвердила использование читов, участник Red Diamonds Александр SID Сидоров объявил о завершении карьеры, а менеджмент Pittsburgh Knights отстранил предполагаемого читера от тренировок и заявил о готовности к расследованию инцидента вместе с PUBG Corp.

Обновлённое расписание PUBG Contenders League

12—15 января — Европа: Запад;

19—22 января — Европа: Восток;

26—29 января — Ближний Восток и Африка.