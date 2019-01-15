Антон Черепенников заявил об уходе из киберспорта

Сооснователь холдинга ESforce прекратит работать в киберспорте. Об этом стало известно из заявления, опубликованного по случаю продажи пакета акций SK Gaming концерну Daimler и ФК «Кёльн».

«Более двух лет назад мы выступили финансовыми партнёрами этого легендарного клуба. В его развитие было вложено немало средств и сил. Под эгидой ESforce SK Gaming занимала лидирующие позиции и на протяжении двух лет (2016-2017) считалась лучшей командой мира по CS:GO по версии рейтинга HLTV.org.



Сегодняшняя сделка по продаже SK Gaming производителю автомобилей Mercedes стала знаковой не только для рынка, но и для меня. Ею я планирую завершить более чем 20-летний этап своих отношений с киберспортом», — прокомментировал сделку сооснователь ESforce Антон Черепенников.

Бизнесмен начал свою деятельность в 2011 года — Черепенников возродил киберспортивную организацию Virtus.pro. В 2015-м он выступил сооснователем холдинга ESforce. Структура Алишера Усманова USM Holdings намеревалась инвестировать в компанию более $ 100 млн.

Сейчас Черепенников владеет холдингом «Цитадель». Он основан в начале 2017 года. В его состав входят семь структур, которые отвечают за информационную безопасность и производство систем технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Компания помогает с реализацией «закона Яровой».