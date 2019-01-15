ESforce продал ФК «Кёльн» и Daimler акции киберспортивной организации SK Gaming

Киберспортивный холдинг ESforce продал 67% акций мультигейминга SK Gaming. Покупателями выступили автомобильный концерн Daimler и футбольный клуб «Кёльн». Сумма сделки не разглашается.

В заявлении холдинга отмечается, что продажа связана с желанием соответствовать международным правилам WESA. Организация выступает против конфликта интересов в соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive. Однако SK Gaming рассталась с последним составом в июне 2018 года.

«[Продажа акций] позволит избежать даже гипотетического конфликта интересов, который становится всё более возможным с учётом текущих тенденций по обеспечению издателями игр и турнирными организаторами максимально честного соперничества в киберспорте вне зависимости от конкретной соревновательной дисциплины», — заявили в пресс-службе ESforce.

Сейчас в активах холдинга среди киберспортивных организаций осталась только Virtus.pro. ESforce также владеет студией RuHub, турнирным агентством Epic Esports Events и компьютерным клубом Yota.

SK Gaming продала 67% акций в сентябре 2016 года. В холдинге отмечают, что ESforce выступала в роли инвестора и после покупки не участвовала в управлении клуба. Сейчас немецкую организацию представляют в дисциплинах League of Legends, Smite, FIFA, Hearthstone и Clash Royale.

Daimler занимается производством автомобилей Mercedes-Benz, Maybach и других. Бренд «Мерседес» неоднократно интегрировался в киберспорт. С 2017 года компания выступает спонсором турниров ESL. Концерн предоставляет автомобили в качестве приза лучшему игроку на чемпионатах по Dota 2.

SK Gaming и ФК «Кёльн» заключили партнёрское соглашение в январе 2018 года. В клубе обещали оказывать всяческую поддержку киберспортсменам при подготовке к чемпионатам.