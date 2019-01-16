Cyber.Sports: Winstrike Team подпишет второй состав с NoFear и fn

Киберспортивная организация Winstrike Team намерена подписать второй состав по Dota 2. Об этом сообщает Cyber.Sports.ru со ссылкой на собственные источники. Менеджмент ведёт переговоры с командой Ростислава fn Лозового.

Помимо него в состав входят Александр Nofear Чурочкин, Максим yoky- Ким, Егор .Ark Жаботинский и игрок с Украины с ником save. Тренером пятёрки выступит Евгений Sh4dowehhh Алексеев. Ранее сообщалось, что специалист должен покинуть команду. В основном составе Winstrike его заменит Иван Artstyle Антонов.

Вчера, 15 января, стало известно, что команду покинет Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Его позицию займёт Михаил Misha Агатов. В Winstrike по-прежнему остаётся незакрытой ещё одна позиция саппорта. С 1 октября в роли стендина на ней выступал Даниял yamich Лазебный. Останется ли он в составе, неизвестно.