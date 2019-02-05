Сергей imbt Бежанов: тот состав Mousesports изжил себя

Тренер состава Mousesports по CS:GO Сергей imbt Бежанов дал интервью журналистам портала Cybersport.ru. Он рассказал о причинах роспуска текущего состава команды. По его мнению, перемены были неизбежны.



«Майнор — это последняя капля. Состав попросту изжил себя, если можно так это назвать. Я полностью согласен и поддерживал идею, что изменения должны быть кардинальными, что нужно начинать с чистого листа. Учитывая немаловажную роль, я согласен с тем, что тренера нужно было менять, чтобы изменить подход и видение.



Кто, если не тренер, должен отвечать за провал? Меня не перевели в запас — такой опции нет. Но в целом я доволен отношением клуба ко мне, и никакого осадка у меня нет. Пока что я буду заниматься некоторыми вопросами, не касающимися игры», — рассказал Бежанов.



Он оценил также решение руководства оставить в составе Томаса oskar Штястны, Робина ropz Кула и Мику suNny Кемпи.



«Текущий шаг руководства весьма понятен: они оставили кор-игроков и хотят построить команду вокруг них. Это абсолютно нормальная практика. Пока что я понятия не имею, кого они смогут взять, но думаю, что до окончания мэйджора мы и не получим ответов на эти вопросы. Составу нужно наконец-то стать командой, и, думаю, это ключевой фактор в подборе как игроков, так и тренера в будущем».



Менеджмент Mousesports объявил об изменениях в составе 4 февраля. Организация отправила в запас двух игроков — Криса chrisJ де Йонга и Мартина STYKO Стика — и тренера Сергея imbt Бежанова. Кто заменит их, пока неизвестно.