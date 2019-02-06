Smooya — об уходе из BIG: я собирался покинуть состав перед FACEIT Major London

Бывший игрок BIG Оуэн smooya Баттерфилд объяснил, кто стал инициатором перестановок в команде. Он также признался, что хотел покинуть состав ещё до FACEIT Major — London 2018.

«Все думали, что травмой nex (Йоханнеcа Магета) BIG прикрывает мой уход из команды и замену на XANTARES (Кана Дурткардеса). На самом деле я сам предложил такой вариант. Я собирался уйти ещё перед FACEIT Major — London 2018. Только подумай об этом — я не хотел выступить на мэйджоре. Это говорит парень, который до того момента никогда не играл на таких турнирах. Я был готов отказаться от денег со стикеров. Мне вообще не нравилось играть в CS:GO в тот период. Я присоединился к BIG ради опыта.



Те восемь месяцев дали мне огромную фору. Уверен, уже через год я буду отличным игроком — лишь благодаря моим бывшим партнёрам по команде. Я хотел узнать, смогу ли я стать сильнее без них. Поэтому я не боялся, что меня выгонят — я просил сам. „Парни, я больше не могу играть, я не получаю удовольствия от игры и схожу с ума“. У нас состоялся 10-минутный разговор с tabseN (Йоханнсем Водарцем), он понял, что я хочу уйти, и сказал: «Мы предвидели такой поворот событий. Скорее всего, мы бы попросили тебя на выход через месяц после мэйджора», — признался Баттерфилд.

1 февраля BIG провела перестановки в команде перед мэйджором в Польше. Причиной стали различия в стиле игры Оуэна smooya Баттерфилда и остальных участников.