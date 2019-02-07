Dexerto: StarLadder проведёт 15-й мэйджор по CS:GO в Берлине

Компания StarLadder выступит организатором 15-го мэйджора по CS:GO. Об этом сообщает портал Dexerto. По словам журналиста Ярека DeKay Льюиса, мероприятие пройдёт в Берлине (Германия) примерно в августе 2019 года.



StarLadder уже занималась организацией крупных соревнований по CS:GO, но все они проходили на территории Беларуси, Украины и Китая. Мэйджор может стать первым европейским чемпионатом от украинского турнирного оператора.



Организатором ближайшего мэйджора выступает компания ESL. Чемпионат пройдёт с 13 февраля по 3 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.