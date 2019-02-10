Zeus: мы с Мишей 15 лет друзья, и никакой ссоры из избы не выносилось

Капитан состава Natus Vincere по CS:GO Даннил Zeus Тесленко прокомментировал конфликтный эпизод с тренером Михаилом Благиным. Перепалка попала в один из выпусков видеоблога, после чего многие болельщики негативно восприняли случившееся.

Мы с Мишей 15 лет друзья, и никакой ссоры из избы не выносилось. Поверьте, если бы мы хотели что-то вынести и показать что-то, то мы могли бы это сделать очень давно, потому что такие стычки и перепалки постоянно происходят.



Я даже не в курсе был. Дмитрий, наш оператор, поговорил с Мишей перед тем, как выкладывать это видео. И Миша сказал: «Всё окей». Поэтому показали вам такую вот бытовую штуку, в которой, может быть, я не с лучшей стороны поступил.



Ничего страшного. Это рабочий процесс, такое бывает. В споре рождается истина, как говорится. Когда начинается рабочий процесс полноценный, он такой: споры, крики, эмоции", — заявил Тесленко.

7 февраля капитан Na'Vi выпустил блог. В видео включили момент с тренировочного матча. Тогда Тесленко предъявил тренеру претензии за то, что тот неправильно доносит информацию до игроков. В том же ролике он отметил, что команда всегда играет на эмоциях.