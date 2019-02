SQreen — об игре на майноре: мы выиграли только у The Pango, это не результат

Капитан Aachen City Esports Халед sQreen Эль-Хаббаш оценил результаты команды на отборочных StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

«Я бы не сказал, что это хороший результат, что мы что-то такое показали. У кого мы выиграли? Только у The Pango. У них большие проблемы с драфтами, с пониманием игры — они продолжают играть 4+1, хотя мета сейчас совсем другая. За счет этого мы с ними легко расправились, выиграв 4:0.



Мы уступили Team Empire со счетом 0:2. Они играют очень быстро, очень метово. Как команда, мы не были к этому готовы. С Gambit Esports сыграли 0:2. Я бы не сказал, что они быстрые — они обычные. Но они лучше ориентируются по макро. Каждый игрок понимает, где ему нужно находиться, что ему нужно делать на протяжении всего матча. У нас же такого четкого понимания внутри команды пока нет. На данном этапе сложно противостоять такому коллективу, как Gambit.



С Old But Gold итоговый счет — 1:2. Мы проиграли этот матч сами. Начали брать себе неудобных героев, потому что игроки начали в них верить. Поставили себя в неудобные условия», — заявил Эль-Хаббаш в интервью Cybersport.ru.

Aachen City Esports заняла четвертое место на региональной квалификации. Во второй фазе отборочных команда уступила сначала Team Empire, а затем будущим победителям Old but Gold.