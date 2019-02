OG прошла на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

OG обыграла Alliance в финале европейской квалификации турнира StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Европейский коллектив стал седьмым участником соревнований. Ранее на чемпионат отобрались Gambit Esports, Old but Gold, Flying Penguins, Royal Never Give Up, Vici Gaming и BOOM ID. Последний слот получит победитель южноамериканской квалификации.



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве (Украина). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit. Победитель получит также слот на DreamLeague Season 11.