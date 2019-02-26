Blizzard показала нового героя в Overwatch — медика Жан-Батиста Августина

Студия Blizzard презентовала нового героя для шутера Overwatch. Им стал медик Жан-Батист Августин. Это 30-й персонаж игровой вселенной.

Согласно более ранним тизерам, Жан-Батист бывший медик, который дезертировал и сбежал на Гаити. Согласно «рапорту», Батист не только медик, но еще и хороший стрелок, который создан для выживания.



Ранее глава Activision Blizzard Бобби Котик вошёл в рейтинг самых переоценённых топ-менеджеров по версии некоммерческой исследовательской организации As You Sow. Он занял 45-е место с ежегодной зарплатой $ 28,6 млн. Это примерно в 306 раз больше средней зарплаты сотрудников компании.