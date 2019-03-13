МТС запустила медиаплатформу WASD.TV для молодых киберспортсменов и стримеров

МТС запустила стриминговую платформу WASD.TV. Пользователи WASD.TV могут не только транслировать игры, но и участвовать в киберспортивных турнирах, получать виртуальный опыт (XP) и тратить её на продвижение каналов на главной странице и поощрение лучших стримеров.



Платформа также позволит пользователям выводить на экран сразу две трансляции (кооперативный стриминг с объединённым чатом), говорится в анонсе.



В компании намерены использовать WASD.TV как инструмент отбора и селекции молодых киберспортсменов, а также для обычных стримеров, игроков. Лига для непрофессионалов будет называть «Лига стримеров». Она поможет дополнительно поддержать наиболее талантливых игроков. Продлится «Лига стримеров» три месяца.



Победителей будут выбирать, исходя из количества трансляций и «похвалы» со стороны зрителей. Лучшие стримеры получат денежные призы от МТС. Общий призовой фонд в пять миллионов рублей распределят между 50 победителями. Приз за первое место составит полтора миллиона рублей, за второе — один миллион, за третье — полмиллиона рублей.



Для игроков, которые метят в киберспортсмены, организуют «Лигу Gambit». В течение семи месяцев 40 игроков на дисциплину (Dota 2 и League of Legends) будут соревноваться друг с другом.



Участникам предстоит пройти индивидуальный и групповой этапы отбора, чтобы попасть на LAN-финал. По итогам состязания лучшие игроки получат возможность заключить трёхмесячные контракты с Gambit Esports и стать частью молодёжного подразделения клуба.



На индивидуальном этапе оценивать уровень геймеров будет искусственный интеллект. Он будет автоматически анализировать навыки игрока. Также на результат могут повлиять зрители — поделившись с понравившимся стримером виртуальным опытом, любой пользователь увеличивает его шансы на попадание в групповой этап, где к оценке игроков подключатся эксперты из Gambit Esports.



MTC стала владельцем Gambit Esports в январе 2018 года. Киберспортивную организацию приобрели за 313 млн руб.