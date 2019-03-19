Winstrike заменила тренера и трёх игроков в составе по Dota 2

Киберспортивная организация Winstrike объявила об изменениях в составе по Dota 2. Команду покинули Богдан Iceberg Василенко, Михаил Misha Агатов, Даниял yamich Лабезный и тренер Иван ArtStyle Антонов. На замену менеджмент подписал контракты с Дмитрием DM Дорохиным, Миланом MiLAN Козомарой и Дино dnz Шавуком.



«На прошлых провальных квалификациях мы не смогли найти общий язык с остальными членами команды. Мы не смогли построить коммуникацию, и это вылилось в то, что вы видели. Мы собрали новую команду по принципу доверия друг к другу. По открытости, готовности к работе и изменениям», — рассказал Александр Nongrata Васильев.

В предыдущем составе команда выступала с января 2019 года. Киберспортсмены не смогли отобраться ни на один LAN-турнир.



Новый состав Winstrike по Dota 2:

— Айрат Silent Газиев

— Дмитрий DM Дорохин

— Алексей nongrata Васильев

— Милан MiLAN Козомара

— Дино dnz Шавук.