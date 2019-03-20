No[o]ne: половина команды болеет, поэтому тяжело играть

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко в послематчевом интервью рассказал о состоянии игроков команды на DreamLeague Season 11.

«Половина команды болеет. У них температура, они чувствуют себя плохо, поэтому тяжело играть. Мы решили просто играть, и будь что будет. Моё самочувствие – 50 на 50, потому что вчера у меня тоже была температура, но сегодня её нет. Это с самого начала турнира. Не знаю почему», — заявил Миненко.

Virtus.pro победила Chaos Esports Club со счётом 2:1. В следующем матче соперником команды из СНГ станет Evil Geniuses. Игра запланирована на 20 марта, 18:30 мск.