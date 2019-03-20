Дворянкин — о состоянии игроков VP: сейчас все не так серьезно, обычная простуда

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал состояние своих игроков из состава по Dota 2.

«Сейчас все не так серьезно, это обычная простуда, тогда [в Китае] было что-то вроде кишечного гриппа вирусного, которым в той или иной степени переболела куча находящихся на турнире людей. То, что мы видим сейчас, – это не системная история, а не самое удачное стечение обстоятельств: после небольшого отпуска после Чунциня ребята дважды были в Азии, пролетели под сотню тысяч километров, сменили кучу часовых поясов и климатических зон, организм может в такие моменты немного сбоить», — отметил Дворянкин.

Генеральный менеджер VP также подчеркнул, что после квалификаций MDL Disneyland Paris Major команда возьмет длительный отпуск. В клубе отказались от приглашений на два турнира, один из которых должен был состояться в Бомбее (Индия).

DreamLeague Season 11 проходит с 14 по 24 марта в Швеции. В третьем раунде нижней сетки Virtus.pro сыграет с Evil Geniuses. Матч состоится 20 марта, старт намечен на 18:30 мск.