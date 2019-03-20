Nongrata: когда мы собирали команду, я подумал, что мне не нужен тренер

Офлейнер Winstrike Team Алексей Nongrata Васильев объяснил, по какому принципу он выстраивал новый состав вместе с Айратом Silent Газиевым и почему команда сейчас работает без тренера.

Об отсутствии тренера



«Когда мы собирали команду, я подумал, что мне не нужен тренер. То есть идеального тренера, которого я хотел бы видеть, наверное, просто нет в СНГ. Условный Ceb, когда он коучил OG: я смотрел True Sight, и мне хотелось такого человека в команду. Но таких людей просто нет. Как появятся, тогда я подумаю, а сейчас, мне кажется, нам не нужен тренер. От него не будет того импакта, которого я хочу».



О заменах в составе



«Мы поменяли трёх игроков, остались я и Айрат. Мы решили собрать команду по принципу доверия друг к другу, по открытости, по готовности к работе и изменениям. То есть мы искали людей, которые готовы работать и с которыми можно построить рабочий процесс».

Winstrike Team представила новый состав вчера, 19 марта. В команду пришли Дмитрий DM Дорохин, Милан MiLAN Козомара и Дино dnz Шавук.

Winstrike заменила тренера и трёх игроков в составе по Dota 2