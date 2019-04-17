Loda: в этом году мы надеемся попасть на TI и хорошо там выступить

Совладелец Alliance Джонатан Loda Берг поделился планами организации в дисциплине Dota 2. Он сохраняет надежду на попадание на The International 9, а в следующем году рассчитывает выиграть чемпионат.

«Я не думаю, что у нас так уж много проблем. Мы пропустили последний мейджор — это, конечно, печально. Но у всех команд бывают спады. Парни очень усердно работали после той неудачи, нашли много вещей, которые можно улучшить.



Я очень доволен прогрессом команды. Фанаты много нас критикуют, но у нас с самого начала был очень долгосрочный план. В этом году мы надеемся попасть на TI и хорошо там выступить. Но на самом деле наш план — выиграть TI в 2020-м. Если нам удастся сохранить этот состав, то я уверен, что у нас будут шансы на это», — заявил Берг в интервью Cybersport.ru.

Сейчас Alliance занимает 14-ю строчку в таблице DPC. В активе команды 225 очков. Отставание относительно 12-го места составляет более 200 баллов. Приглашения на The International 9 получат 12 лучших составов из рейтинговой таблицы.