Kyle: если у команды нет результатов, виноват кто угодно, только не EternalEnvy

Аналитик и комментатор Кайл Kyle Фридман раскритиковал действия Джеки EternalEnvy Мао. В прямом эфире он обратился к зрителям и попросил прекратить «болеть за злодея». Причиной тому стали недавние перестановки в Team Team.

«Меня удивляет эта ситуация. Если у команды нет результатов, виноват кто угодно, только не EternalEnvy. Отчасти я разочарован. Однажды Джеки Мао в разговоре с глазу на глаз сказал мне, что мы одинаковы, только я умею говорить с людьми. Но это чушь собачья. Мне не наплевать на других людей.



Я прочитал множество художественных книг, c аниме я знаком не так хорошо. Так вот настоящие герои всегда показывают такие качества, как преданность, честность, вера в своих друзей. И я думаю, что вам пора перестать болеть за злодея», — сказал Фридман в прямом эфире англоязычной трансляции ESL One Mumbai 2019.

21 апреля Team Team выгнала Нико Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшема. Gunnar уже выступал однажды с Мао в одной команде — Flying Penguins. Тогда Лопезу пришлось покинуть состав из-за маленького пула героев. Впоследствии EternalEnvy сам напросился в новую команду (Team Team), где закрепился бывший мидер. По словам Лопеза, он был вовсе не против его присутствия.