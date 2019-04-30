В Steam началась распродажа японских игр

Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam. На этот раз по скидке можно приобрести различные игры от японских разработчиков и издателей. В их числе ремейк Resident Evil 2, Dark Souls 3, Tekken 7 и другие.



Часть скидочных товаров «Золотой недели» в Steam:

Dark Souls III — 499 рублей;

Resident Evil 2 — 1319 рублей;

Nier: Automata — 246 рублей;

Tekken 7 — 599 рублей;

Shadow of the Tomb Raider — 999 рублей;

Soulcalibur VI — 679 рублей;

Resident Evil 6 — 149 рублей;

Ace Combat 7 — 1339 рублей;

Resident Evil 7 — 949 рублей;

Monster Hunter World — 1319 рублей.



Полный список скидок можно найти на сайте магазина. Акция продлится до 6 мая.