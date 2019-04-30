Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam. На этот раз по скидке можно приобрести различные игры от японских разработчиков и издателей. В их числе ремейк Resident Evil 2, Dark Souls 3, Tekken 7 и другие.
Часть скидочных товаров «Золотой недели» в Steam:
Dark Souls III — 499 рублей;
Resident Evil 2 — 1319 рублей;
Nier: Automata — 246 рублей;
Tekken 7 — 599 рублей;
Shadow of the Tomb Raider — 999 рублей;
Soulcalibur VI — 679 рублей;
Resident Evil 6 — 149 рублей;
Ace Combat 7 — 1339 рублей;
Resident Evil 7 — 949 рублей;
Monster Hunter World — 1319 рублей.
Полный список скидок можно найти на сайте магазина. Акция продлится до 6 мая.
В Steam началась распродажа японских игр