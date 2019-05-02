Роман Дворянкин объяснил причины ухода byali из Virtus.pro

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал замены в составе по CS:GO.

«Мы приняли решение расстаться с byali из-за различных взглядов на то, как команда должна действовать в игре и за её пределами. Павел — талантливый игрок, и я желаю ему всего наилучшего. Мы рады приветствовать OKOLICIOUZ и рассчитываем, что он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому составу», — говорится в заявлении.

1 мая Павел byali Белиньски объявил об уходе из команды. Михал OKOLICIOUZ Гловаты из EURONICS Gaming присоединился к составу в роли стендина.