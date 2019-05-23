В CS:GO исправили ошибку с изменением формы дыма и огня

Компания Valve выпустила обновление, в котором исправила ошибку связанную с изменением зоны поражения дымовой гранаты и огня от коктейля молотова. Теперь пользователи не могут влиять на эффект распространения.



Игроки обнаружили эту ошибку несколько дней назад. При её использовании можно влиять на распространения дыма и огня от гранат. Античит на официальных серверах никак не влияет на использование бага. На FACEIT подобную функцию можно использовать только один раз за раунд.

Это не первая ошибка, связанная с гранатами. Ранее в игре обнаружили эксплойт, который позволял смотреть сквозь дым. Разработчики уже исправили эту уязвимость.